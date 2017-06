Free Mobile : le forfait 100 Go à 0.99 euros par mois pendant un an se prolonge

Bonne nouvelle pour les retardataires ! L’offre très généreuse de Free Mobile, à savoir le forfait 100 Go à 0.99 euros par mois pendant un an a été prolongée. Elle est toujours disponible sur le site de vente privée. Celle-ci a été prolongée jusqu’au 30 juin à 6H.

Free a décidé de prolonger son offre très alléchante pour le plus grand bien des consommateurs. Ceux qui n’ont donc pas pu en profiter dispose à présent d’une nouvelle opportunité. Vous aurez droit à un abonnement complet fourni avec des données mobiles concurrentes. Le tout pour seulement 0.99 euro par mois au lieu de 19.99 euros par mois. Et ce, pendant 1 an. Ce forfait entre en concurrence directe avec la Série Spéciale 20 Go de B&You à 1.99 euros.

Le Forfait Free Mobile 100 Go à 0.99 euro par mois se prolonge !

Avec ce forfait, vous disposerez d’appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine métropolitaine, États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM et vers les fixes en France métropolitaine et de 100 destinations. Les SMS seront également illimités vers la France métropolitaine et les DOM. Il sera de même pour les MMS, mais uniquement en France métropolitaine. Parmi les 100 Go de data qui seront mis à votre disposition, 25 Go seront disponibles à l’étranger (depuis Europe, DOM, États-Unis, Afrique du Sud, Australie, Canada, Israël et Nouvelle-Zélande). Les 100 Go de données mobile ne fonctionneront que sur les smartphones 4G. Les téléphones 3G n’auront que 3 Go à leur disposition.

Afin de profiter de cette offre, vous devrez vous assurer de ne pas avoir pas profité d’une promotion Free-Vente privée pendant les 13 derniers mois. Et de ne pas avoir résilié la ligne dans les 90 jours précédents la souscription à l’offre promotionnelle. Le forfait Free Mobile 100 Go à 0.99 euro est sans engagement. Vous n’aurez donc pas de frais de résiliation si jamais vous souhaitez changer d’offre. Toutefois, la carte SIM vous coûtera 10 euros.

Vous avez également d’autres forfaits très intéressants tels que le forfait RED boost 30Go à 10€ au lieu de 1 Go jusqu’au 3 juillet. Les forfaits Auchan Telecom et Coriolis Telecom qui sont utilisables depuis l’Europe et les DOM.

Que pensez-vous de cette offre de Free Mobile ? Dites-le nous dans les commentaires.