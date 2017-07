Free Mobile atomise la concurrence en arrivant à la Réunion avec un forfait attractif à moins de 10 euros

Free Mobile continue de casser les prix et de broyer la concurrence en lançant à la Réunion un forfait avec 25 Go de data pour moins de 10 euros.

Free Réunion, c’est le nom du forfait qui fait trembler la concurrence. Il a été annoncé aujourd’hui par Xavier Niel, le fondateur de Free. L’opérateur a décidé de proposer des offres attractives à l’extérieur de la métropole.

Free Réunion : un forfait complet sans engagement avec 25 Go de data pour seulement 9.99 euros par mois

Xavier Niel a déclaré ce 4 juillet 2017 que Free Mobile couvrait 98% de la population en 4G+. Avec le forfait Free Réunion, les Réunionnais pourront donc profiter de ce réseau puisqu’il inclut 25 Go de data. Une autre enveloppe de 25 Go peut être utilisée depuis les DOM, la métropole, ainsi que l’Europe mais en 3G.

Les appels sont illimités vers les fixes et mobiles de la Réunion, de la métropole et des DOM ainsi que vers les fixes d’Europe + Suisse / Andorre. Quant aux SMS, ils sont illimités vers la Réunion, la métropole et les DOM. Enfin, vous pourrez aussi envoyer des MMS en illimité mais uniquement vers la Réunion. Sachez que depuis l’Europe, les appels, les SMS et les MMS sont illimités vers la métropole, les DOM et la Réunion.

Des bornes interactives pour se procurer des cartes SIM sont actuellement en déploiement et deux boutiques Free ont été implantées à Sainte Clotilde et Saint Pierre.

Dans un communiqué, Free s’était insurgé contre les tarifs infligés aux Réunionnais par rapport à la métropole : « Depuis toujours les Réunionnais paient les produits de grande consommation beaucoup plus cher qu’en métropole. Il n’est pas rare que les produits basiques du quotidien soient 2 à 3 fois plus coûteux. Il en est de même pour les forfaits de la téléphonie mobile. […] Marre de ces abus ! ».

Que pensez-vous de ce forfait ? Dites-le nous dans les commentaires !