Free : la gratuité de la Freebox Revolution signifie-t-elle l’arrivée prochaine de la Freebox V7 ?

Si vous êtes un abonné Free, vous pouvez désormais migrer gratuitement vers la Freebox Revolution. Le déstockage de la V6 a-t-il un lien avec l’arrivée prochaine de la Freebox V7 ?

Ce sont les abonnés Free qui vont être contents d’apprendre qu’il est possible de passer à la Freebox Revolution sans aucun frais. Si vous avez une Freebox HD ou une Freebox Crystal, cette offre est pour vous ! Mais vous pouvez aussi attendre la V7 qui devrait débarquer dans peu de temps.

La Freebox V7 serait-elle sur le point d’être lancée ?

Si vous possédez une Freebox V5 (HD ou Crystal), vous avez la possibilité de passer sans problème à la Freebox Revolution. Ne vous inquiétez pas, vous n’aurez pas besoin de payer les 69 euros (résiliation de l’abonnement à 50 euros + les 19 euros qui correspondent à l’envoi d’une nouvelle box).

Vous payerez désormais 39.99 euros par mois au lieu de 31.89 euros (29.99 euros sans le bouquet TV) pour la Freebox Revolution avec TV by Canal Panorama. Vous avez jusqu’au 31 octobre prochain minuit pour profiter de cette migration sans frais. Rendez-vous sur votre espace abonné !

Ce déstockage peut signifier que la Freebox V7 arrivera très prochainement et il serait temps puisque la Freebox Revolution va quand même fêter ses 7 ans en décembre ! On attend la V7 à la fin de l’année avec impatience sauf si Xavier Niel nous dit qu’elle est à nouveau reportée. Pour l’instant, il a dit qu’il voulait « recréer du buzz et refaire de la croissance ».

Allez-vous migrer vers la Freebox Revolution ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à vos claviers !