Forfait SFR : derniers jours pour profiter de la série limitée 100 Go !

Vous avez besoin de gigas mais vous ne voulez pas dépenser une somme folle tous les mois pour un forfait? Souscrivez à la série limitée 100 Go de SFR qui vous coûtera 24.99 euros par mois !

Ce forfait est idéal pour les mobinautes qui consomment beaucoup et qui sont à la recherche d’un forfait complet à petit prix.

Série limitée 100 Go de SFR : un max de data

Comme son nom l’indique, ce forfait de la marque au carré rouge met à votre disposition une énorme enveloppe data de 100 Go. Fini de compter, si vous passez un temps fou sur Internet depuis votre smartphone, cet abonnement est fait pour vous ! De plus, SFR vous accorde 20 Go d’Internet mobile utilisables depuis la Suisse et Andorre.

Des appels et des SMS illimités mais pas qu’en France

Vous passez du temps au téléphone ? Sachez que la série limitée 100 Go inclut les appels illimités en France et vers les DOM. Les SMS le sont aussi en France. Vous avez l’habitude de voyager mais vous ne pouvez pas contacter vos amis, votre famille ou encore vos collègues par peur de payer beaucoup plus ? Avec ce forfait, vous allez être tranquille puisque les appels et les SMS sont illimités depuis l’Union européenne et les DOM.

Un extra et une tonne de services inclus avec la série limitée 100 Go de SFR !

Ce forfait complet du célèbre opérateur comprend un extra : SFR Play VOD illimitée. Vous tomberez forcément sur un programme qui vous correspond ! S’ajoute à cela les services SFR Presse (plus de 80 magazines en illimité sur smartphone, tablette et PC), News (5 chaînes d’actualité en continu : info sportive, économique et locale) et Sport (5 chaînes Sport).

Cet abonnement à 24.99 euros par mois comportement un engagement de 12 mois. Pour en profiter, cliquez sur le lien ci-dessous. Attention, cette offre ne sera plus valable dans 4 jours.

> Offre de SFR

Vous avez des questions ? Posez-les dans les commentaires, nous vous répondrons rapidement !