Forfait RED by SFR : profitez de 100 Go de data pour 20€ par mois !

Vous avez besoin d’un forfait mobile qui puisse vous offrir un bon nombre de Data ? Le forfait RED by SFR 100 Go est fait pour vous !

Ce forfait propose non seulement 100 Go de data mais également une utilisation possible de ses derniers à l’étranger. Bien entendu le forfait est tout illimités et saura certainement faire le bonheur de tous les gros consommateurs de Gigas mais également d’appels. Ce qui vous permet de rester connecté n’importe ou et n’importe quand.

RED by SFR : un forfait tout illimité

Le forfait RED illimité 100 go vous propose de profiter des appels, SMS/MMS illimités 24h/24 et 7j/7 vers tous les opérateurs de France métropolitaine ! C’est l’idéal si vous aimez garder le contact avec vos proches en permanence. De plus, vous disposez des appels et SMS/MMS illimités depuis l’union Européenne / DOM, la Suisse ou encore Andorre. Grâce a ce forfait, vous avez l’occasion de profiter de 100 Go de data en très haut débit (4G+, 4G, 3G), du Wifi de SFR et d’un usage modem inclus. Ce forfait est pratique pour les professionnels qui ont constamment besoin d’utiliser leur 4G ou encore si vous êtes un particulier et que vous regarder beaucoup de vidéos en streaming. Avec 100 Go de data, vous avez la garantie de ne pas tomber en rab. Ce forfait vous permet également de profiter de 10 Go de data à l’étranger depuis l’union Européenne / DOM mais également la Suisse et Andorre !

Toujours plus d’avantage avec RED

Si vous avez l’habitude de beaucoup voyager, pour votre plaisir ou pour le travaille, vous serez contents de profiter de SFR Voyage, une option vous permet de rester joignable même en dehors de la France. Sachez que vous avez la possibilité de supprimer cette option depuis votre espace client ! Petit bonus, SFR Presse est également de la partie, vous avez droit à une sélection de magasines et quotidiens, comme l’Express ou Libération, partout et à n’importe quel moment.

Cette offre est sans durée limité et disponible uniquement sur le site de RED by SFR, on rappelle que ce forfait est sans engagement, donc si l’envie vous prend de changer de forfait, ce sera sans frais de résiliation !

Offre de RED by SFR

Si vous avez un souci avec cette offre, laissez-nous un commentaire 🙂