Forfait Cdiscount 40 Go à 2 euros par mois : plus qu’une semaine pour en profiter !

Cdiscount a lancé une offre particulièrement alléchante à 2 euros par mois pendant 6 mois au lieu de 15 euros. En payant cette modique somme, vous aurez accès à un forfait complet.

Communiquer en illimité ça vous dit ? Vous ne voulez pas finir à découvert tous les mois ? Alors optez pour ce forfait 40 Go à seulement 2 euros par mois. Pour en profiter, c’est simple, il vous suffit d’acheter une carte Sim Cdiscount mobile avant le 13 novembre à 17h59 et d’activer l’abonnement mobile 40 Go à 15 euros par mois.

Appels et SMS/MMS : aucune limite et pas qu’en France

Pour communiquer sans limite, choisissez ce forfait. Les appels et les SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine mais pas seulement puisque vous pourrez profiter de cet avantage en UE et DOM. Vous aurez une raison de rester collé à votre smartphone !

40 Go de data avec ce forfait Cdiscount

Vous êtes souvent sur les réseaux sociaux ou encore sur les sites d’information ? Vous voulez profiter pleinement de la 4G ? Alors vous pouvez souscrire à cet abonnement sans engagement à 2 euros par mois. Celui-ci vous offre 40 Go d’Internet mobile ce qui n’est pas rien ! Vous ne serez jamais à court de data même en UE et DOM puisque vous disposerez de 5 Go en 3G+ dans ces zones. Si vous avez l’habitude de voyager, ce forfait est parfait pour vous !

Pour profiter de cette offre, il vous suffit de saisir le code promo 40GIGA après avoir commandé la carte SIM et vous avez jusqu’au 27 novembre 2017 pour le faire.

Cliquez sur ce lien pour accéder à l’offre de Cdiscount.

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Vous avez des questions ? On les attend dans les commentaires. Nous nous ferons une joie d’y répondre.