Le forfait Auchan Telecom illimité 20 Mo est à 4.99 euros au lieu de 8.99 euros !

Vous allez très peu sur Internet avec votre smartphone ? Le forfait Auchan Telecom illimité 20 Mo va sûrement vous intéresser. Avec le code A499, il est à 4.99 euros pendant six mois au lieu de 8.99 euros. Cette offre est valable jusqu’au 31 juillet inclus.

Avec ce forfait, les appels sont illimités même si vous vous trouvez dans la zone Europe ainsi que dans les DOM. Vous voyagez beaucoup ? Cet abonnement est fait pour vous. Les SMS et les MMS sont également illimités depuis les zones Europe et DOM. Ainsi, tous vos proches, amis et collègues pourront vous joindre sans aucun problème et vous pourrez faire de même. Cet abonnement sans engagement met à votre disposition une enveloppe de 20 Mo pour vous permettre de vous rendre quelques fois sur Internet. S’il vous en faut plus, sachez qu’il est possible d’acheter des recharges en vous rendant sur votre espace client.

Vous aurez la possibilité de changer d’offre et même d’opérateur sans avoir à payer des frais de résiliation puisqu’il s’agit d’un forfait sans engagement.

Forfait Auchan Telecom illimité 20 Mo en promo : une offre complète pour ceux qui ne vont pas souvent sur Internet

Ce forfait à moins de 5 euros inclut :

• Les appels illimités en France métropolitaine, depuis l’Europe et les DOM

• Les SMS et MMS illimités en France métropolitaine depuis l’Europe et les DOM

• 20 Mo d’Internet

• Le réseau 4G de SFR

Normalement, le forfait Auchan Telecom illimité 20 Mo est à 8.99 euros par mois mais avec le code promo A499, il sera à 4.99 euros pendant six mois. On vous rappelle que cette offre est valable jusqu’au 31 juillet inclus.

Pour en profiter, cliquez sur ce lien.

