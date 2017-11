Fnac Happy Hours : plus que quelques heures pour acheter l’iPhone 7 256 Go Rouge à 769 euros !

L’iPhone 7 256 Go Rouge vous fait rêver mais vous attendez le bon moment pour l’acheter ? C’est le moment ! Il est disponible à un prix exceptionnel chez Fnac pendant les Happy Hours et elles vont se terminer jeudi 9 novembre à 10h.

Ce smartphone Apple est tout simplement sublime. La couleur rouge lui va à merveille. Il est doté d’un écran de 4.7 pouces d’une définition de 750 x 1334 pixels pour 326 ppp. Il remplacera facilement votre télévision !

La fluidité de l’interface est extraordinaire. Cela est dû à la présence de la puce Apple A10 et de 2 Go de mémoire vive. Vous aurez de la place pour stocker vos données et les applications téléchargées sur l’App Store puisque vous pourrez accéder à un espace de stockage de 256 Go.

Il est bien entendu compatible avec la 4G+ pour que vous puissiez naviguer à la vitesse de l’éclair sur Internet depuis votre smartphone. Pas de panique, l’iPhone 7 256 Go Rouge prend aussi en charge le Wi-Fi. Vous aurez donc la possibilité de partager vos réalisations photographiques sur les réseaux sociaux pour rendre jaloux tous vos amis.

En parlant de la partie photo, sachez que cet iPhone 7 RED accueille un capteur dorsal de 12 millions de pixels et une caméra frontale de 7 millions de pixels. Vous réussirez à coup sûr vos photos et vos vidéos.

Pendant les Happy Hours, l’iPhone 7 256 Go Rouge est à un prix très intéressant chez Fnac !

Le célèbre site marchand propose l’iPhone 7 RED 256 Go à 799 euros au lieu de 859 euros pendant les Jours Cash. Une réduction de 60 euros ça fait plaisir non ? En plus, vous pourrez encore enlever 30 euros grâce au code CASH30 valable à partir de 250 euros d’achat. Sachez que la livraison est gratuite donc vous n’aurez aucun frais supplémentaire. Vous payerez au total 769 euros.

> Offre de la Fnac

Si vous rencontrez des problèmes pour profiter de cette offre, nous sommes là pour vous aider alors n’hésitez pas à laisser un commentaire !