FitBit Ionic : la smartwatch étanche et NFC lancée le 1er octobre avec des écouteurs sans fil

Présentée à Berlin lors de la dernière édition du salon IFA aux côtés d’écouteurs sans fil dédiés à la pratique sportive, la FitBit Ionic sera disponible en France très bientôt.

Le marché des montres connectées semble plus dynamique qu’on ne le pense. Alors que l’Apple Watch Series 3 vient tout juste de débarquer, une nouvelle référence sera lancée en France d’ici peu. En effet, la commercialisation de la FitBit Ionic débutera le 1er octobre. Pour rappel, il s’agit d’une smartwatch conçue pour la pratique du sport. La FitBit Ionic n’arrivera pas cependant seule. Elle sera accompagnée d’écouteurs sans fil. En ce qui concerne son prix, celui-ci est de 349,95 €. Mais que nous propose cet objet connecté au juste ?

FitBit Ionic : une montre connectée prometteuse

La FitBit Ionic est un véritable concentré de technologies qui a tout pour plaire. Elle est dotée d’un GPS de dernière génération permettant à l’utilisateur de retracer le parcours de son jogging quotidien ou hebdomadaire. Une fonction d’analyse du rythme cardiaque est également au rendez-vous. À ce propos, la montre connectée est capable de reconnaître le début d’un effort et la fin de celui-ci. Elle est parfaite pour les personnes qui souhaitent effectuer un suivi de leur sommeil. Le tout en étant capable de résister à l’eau et donc utilisable pour une séance de natation. Par ailleurs, ce modèle propose des fonctionnalités standard avec la notification d’appels ou de messages téléphoniques. Compatible Bluetooth, la FitBit Ionic vous permettra d’utiliser des écouteurs sans fil. D’ailleurs, elle dispose d’un lecteur audio. On soulignera aussi le fait qu’elle soit équipée d’une puce NFC pour le paiement sans contact.

Comptez-vous acheter cette montre connectée FitBit ?