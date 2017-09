Les firmes chinoises de smartphones se tournent vers LG pour les écrans OLED

L’avenir des écrans est dans les OLED, on le sait, c’est pourquoi plusieurs marques chinoises se tourneront vers LG pour la fabrication de leurs écrans ! On vous en dit plus.

Les géants de la technologie n’ont pas visé à côté ! Les smartphones seront désormais équipés d’écrans OLED, même Apple n’a pas pu détourner cette nouveauté. D’après des analystes, la tendance affirme que plus de 50% des écrans de smartphones seront équipés d’un écran OLED, ce qui ne peut que réjouir LG, mais aussi Samsung. Cet été, LG avait déclaré vouloir produire plus de 120 millions d’écrans OLED flexibles par ans. On peut donc s’attendre à de beaux écrans incurvés chez Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo, qui vont certainement se fournir chez le fabricant.

Les firmes chinoises veulent concurrencer les géants

Pour pouvoir se faire une place parmi les smartphones Apple et Samsung, plusieurs géants chinois décident de commencer des écrans OLED chez LG pour rattraper la concurrence. Apple la présentation de L’iPhone X et du Galaxy S8, ce sera au tour de Xiaomi, Huawei, Oppo et Vivo de se lancer de le OLED. Les écrans OLED permettent de bénéficier d’une meilleure qualité au niveau de la couleur noir, ce qui donne un aspect beaucoup profond aux images. C’est pourquoi les flagships des quarte marques chinoises disposeront de ce genre d’écran.

On a pu le constater, même si les firmes chinoises se font rapidement une place sur le marché international, Apple et Samsung gardent les meilleures places dans le top. Lecteur d’empreintes, écran OLED, tout cela a un prix. Les écrans OLED coûteront environ 120 euros aux firmes qui souhaitent s’en équiper. L’avantage des firmes chinoises est qu’elles proposent des smartphones de bonne qualité à un prix raisonnable, on espère que le prix n’augmentera pas trop avec des écrans OLED.

Que pensez-vous de la decision des firmes chinoises ? Est-ce une bonne idée de s’équiper d’écrans OLED ?