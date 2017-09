Finney : un smartphone qui saura ravir les propriétaires de Bitcoins !

Si vous n’avez pas envie de partager vos données personnelles ou encore, si vous êtes propriétaire de Bitcoins. Finney, le smartphone capable de créer une Blockchain va vous ravir !

Pour toutes les personnes qui ne sont pas vraiment fans du partage de données privées, ou qui font fortune avec la monnaie virtuelle, Bitcoin. Sachez que Sirin Labs, proposera un smartphone qui est capable de créer une Blockchain pour sécuriser tous vos transferts de données. Qu’est-ce qu’une Blockchain ? Une Blockchain constitue une base de données qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Cette base de données est sécurisée et distribuée : elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. En gros : « un très grand cahier, que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. ».

Finney : le prochain chouchou des hackers ?

Le smartphone saura garantir un transfère de données totalement sécurisé, tout comme pour les transactions de Bitcoins. Finney sera capable de « réseauter » en dehors des serveurs centralisés grâce à la technologie IOTA et un système d’exploitation prévu à cet effet, ce qui lui permet de rester loin du radar des agences de sécurités. Outre les Blockchains et Bitcoins, le smartphone sera muni d’un écran borderless, il proposera un capteur photo principal de 16 mégapixels et une capacité de stockage de 256 Go ! Finney sera disponible pour la somme de 1 000 dollars, une petite fortune tout de même. On devrait en savoir plus sur les caractéristiques du smartphone le mois prochain, en attendant, on économise de l’argent, ou pas.

Que pensez-vous de ce smartphone, vous intéresse-t-il ? Dites-le-nous en commentaire, votre avis nous intéresse !