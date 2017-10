Fidget Phone : ils inventent un appareil hybride entre smartphone et hand spinner !

Visiblement, la mode des hand spinners n’est pas terminée, une entreprise commercialise un smartphone hand spinner, baptisé Fidget Phone.

Cette année, nous avons pu voir un bon nombre de petits gadgets anti-stress sur le marché. Youtuber et enfants de la cour de récréation ont jeté leur dévolu sur les dés anti-stresss mais surtout les hand spinners, devenus véritables accessoires du quotidien. Ce petit objet est un jouet conçu pour tourner sur son axe avec un effort minime, les meilleurs hand spinners ont pour réputation de pouvoir tourner plusieurs minutes sans les toucher. Alors que l’on pensait cette tendance éteinte, voilà qu’une firme chinoise propose un Fidget Phone.

Un Fidget Phone à seulement 20$

C’est la firme Chilli Internationnal qui a conçu cet appareil à deux branches. On retrouve en son centre les fameuses billes à roulement qui permettent la rotation de l’objet. On peut donc voir que l’appareil est équipé d’un petit écran de 1.4 pouces et d’un clavier physique sur l’autre branche. Il est également muni d’une mémoire interne de 32 Mo, qu’il est possible d’étendre via slot microSD, plutôt chouette. Les inventeurs se sont donc tout de même donné du mal pour concevoir cet objet. Disponible sur Amazon en noir, rouge , or, rose et bleu au petit prix de 20$, si vous souhaitez vous en procurer un, il faudra patienter car il est actuellement en rupture de stock.

Ce petit objet insolite a été découvert via une vidéo de unboxing de Phoneradar, la chaîne YouTube. On peut donc s’attendre à voir le Fidget Phone dans les semaines à venir. Une idée originale, qui n’a certes pas beaucoup d’intérêt, mais qui risque de devenir une nouvelle mode sur la toile. Attention aux semaines à venir !

Que pensez-vous de cette invention ? Laissez-nous votre avis en commentaire !