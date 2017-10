La fiche technique du Huawei Nova 3 se dévoile

Alors que la firme vient de sortir son Mate 10 Pro, la fiche technique d’un Huawei Nova 3 vient de leaker.

Si vous suivez les actualités des smartphones de la firme chinoise, vous savez certainement que le Huawei Mate 10 Pro est actuellement disponible, mais pas en France. En revanche, il semblerait que le fabricant ait encore des surprises en réserve, comme avec le Huawei Nova 3 qui dévoile fraîchement sa fiche technique !

Un Huawei Nova 3 borderless ?

C’est un site d’information chinois qui nous livre cette nouvelle, Anzhuo nous dévoile le smartphone en format 18:9ème, borderless et muni d’un écran de 5.93 pouces, accompagné d’une définition de 2160 x 1080 pixels. Ce qui reste très similaire au Mate 10 Pro de la firme. Ensuite, niveau processeur, il devrait être équipé d’un Kirin 670, muni de 6 cœurs et boosté par un GPU Mali G72 MP4. Ce qui promet une belle puissance d’exécution pour toutes les applications. On ne doute pas que le smartphone se fasse une place parmi les appareils haut de gamme. Il risque également d’avoir un bon classement chez DxOMark, puisqu’il devrait proposer un double capteur principal de 16 + 20 mégapixels, ainsi qu’une double caméra frontale de 2 + 20 mégapixels. Ce qui permettra certainement de prendre de très beau cliché, tout comme le Huawei Mate 10 pro qui est en deuxième position du classement DxOMark !

Huawei pourrait dévoiler son appareil lors de sa prochaine conférence, le 5 décembre 2017, mais rien n’est encore certain. Dans tous les cas, ce smartphone semble ce placer dans le haut de gamme, alors que la firme connaîtra surement un beau succès avec son Mate 10 pro, on peut s’attendre à une nouvelle bonne surprise avec un Huawei Nova 3 !

