Les fanboys de la firme de Cupertino préfèrent acheter l’iPhone X le plus cher

D’après une étude de RBC Capital Markets, 57% des personnes qui souhaitent se procurer l’iPhone X opteront pour le modèle de 256 Go.

Cette année, Apple a dévoilé 3 nouveaux smartphones, pour le plus grand plaisir des fans de la marque. Un iPhone 8, un iPhone 8 Plus et le fameux iPhone X. Mais il semble que les potentiels acheteurs des produits Apple soient plus intéressés par les modèles plus chers que les modèles ‘standards’. Au lieu d’acheter l’iPhone 8, les utilisateurs attendent avec impatience la sortie de l’iPhone X, plus précisément la version 256 Go, qui semble être la plus attendue.

Pourquoi choisir l’iPhone X le plus cher ?

Apple n’a pas de soucis à se faire au niveau du prix de ses smartphones puisque le public ne semble pas être dérangé par les tarifs. D’après l’étude de RBC Capital Markets sur un groupe de 832 américains, 57% d’entre eux sont certains d’acheter le modèle le plus cher à 256 Go et on se demande bien pourquoi. Selon la même étude de la firme 46% des personnes interrogées sont intéressées par la recharge sans fil, Face ID passe en deuxième avec 24% d’intérêt et enfin les fonctions VR sont en dernière position avec 9%. RBC Capital Markets ne s’inquiète pas pour la firme de Cupertino, l’entreprise déclare qu’Apple devrait réaliser un beau chiffre d’affaires, qui fait également le bonheur de Samsung, puisque la firme récupérerait plus de 100$ par iPhone X vendu.

Les fanboys de la firme à la pomme sont donc toujours à la recherche de la distinction, dans le sens où acheter l’iPhone le plus cher leur permet de se faire voir comme une personne tranquille financièrement et de s’afficher avec leur smartphone. Pas sûr que cela vaille les 1350 euros dépensés.

