Faites de la place sur votre smartphone grâce à WhatsApp

WhatsApp est sans doute l’une des applications qui occupent le plus d’espace sur nos smartphones. Afin d’améliorer la gestion de la capacité de stockage, les développeurs de l’application testent en ce moment une nouvelle fonctionnalité.

Avec la concurrence qui devient de plus en plus féroce entre les plateformes de messageries en ligne, il est important que chaque acteur dans ce domaine innove. Et c’est ce que WhatsApp est en train de faire. L’application teste effectivement plusieurs nouvelles fonctionnalités censées améliorer l’expérience utilisateur. Bientôt, il sera par exemple possible de supprimer les messages déjà envoyés. Une option très utile en cas d’erreur de destinataire. Chez WhatsApp, le meilleur reste à venir. Il ne s’agit que d’un début. Très soucieuse de la satisfaction des utilisateurs, l’entreprise teste une autre fonction qui va permettre de réduire la place occupée par son appli sur la mémoire de nos smartphones.

Une nouvelle fonctionnalité WhatsApp pour nous aider à optimiser l’espace de stockage

Force est de reconnaître que les pièces jointes dans les messages WhatsApp peuvent parfois être lourdes. C’est notamment le cas des vidéos. Celles-ci occupent d’ailleurs une capacité de stockage conséquente d’autant plus qu’elles y sont directement sauvegardées. Pour remédier à cela, WhatsApp propose jusqu’ici la possibilité de supprimer une conversation tout entière ou d’effacer message par message. Et comme si cela ne suffisait pas, une 3e option s’apprête donc à débarquer. Celle-ci permettra de gérer le stockage alloué à chaque discussion. Pour ce faire, il suffira d’aller dans les paramètres et d’effectuer les configurations nécessaires dans le volet « utilisation des données et du stockage ». Ensuite, l’utilisateur n’aura qu’à sélectionner la discussion qu’il veut trier et définir les types de fichiers à conserver et à supprimer…

