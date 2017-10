Face ID : un souci de sécurité avec les jumeaux

La nouvelle fonctionnalité de déverrouillage, Face ID, est déjà la cible de nombreuses critiques, mais ce n’est pas fini, il semblerait qu’il y ait un souci de sécurité avec les jumeaux.

Le système de reconnaissance faciale de la firme à la pomme ne semble pas vraiment être pris au sérieux, alors qu’il n’est même pas encore disponible. Même le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, ne croit pas en cette technologie et la trouve peut fiable, alors quand on apprend que les jumeaux peuvent passer au travers de Face ID, on se demande où va le monde.

Face ID : un problème de face

C’est Mashable qui s’est posé une question toute simple, comment ça se passe avec Face ID pour les jumeaux ? Et bien ils ont décidé de tenter l’expérience avec des jumeaux, qui sont venus pour tester Face ID. Le verdict est sans appel, la reconnaissance faciale de la firme à la pomme ne fait pas la différence entre les deux frères ! Ce qui nous montre qu’il y a bien un souci avec cette technologie, alors certes, il ne faut pas aller trop loin non plus. La reconnaissance faciale n’est pas encore assez développée pour le moment pour pouvoir différencier des jumeaux qui se ressemblent autant. Donc ce n’est pas forcément la faute d’Apple sur ce coup, surtout que la famille même des deux frères a parfois du mal à faire la différence entre les deux.

Il faudra attendre le 3 novembre pour avoir un avis global du public, il est tout de même important de noter que Face ID fait tout de même la différence entre une photo, une vidéo et un vrai visage, donc de ce côté là, tout va bien !

Que pensez-vous de cette nouvelle ? Dites-le nous en commentaire !