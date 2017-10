Facebook teste la séparation des fils d’actualités

C’est une nouvelle fonctionnalité que Facebook souhaite tester, mettre en place un fil d’actualité séparé pour les posts de vos proches.

Le réseau social est très friand de ce genre de tests, il propose souvent des nouveautés à ses utilisateurs pour garder sa communauté mais aussi pour attirer toujours plus de public. Facebook teste actuellement, dans six pays, le partage de son fil d’actualité en deux. Cette démarche a pour but de permettre aux utilisateurs de voir plus facilement les posts de leurs proches. Il y aurait donc alors deux fils à explorer, un pour les posts des amis et l’autre pour les news des pages suivies. Cette démarche est « une réponse à une demande des utilisateurs qui souhaitent disposer d’un moyen plus simple de voir les posts de leurs amis et famille ».

Cette nouvelle fonctionnalité de Facebook ne ferait pas le bonheur de tout le monde

Malheureusement, il semble que les tests réalisés en Bolivie, Cambodge, Guatemala, Serbie, Slovaquie et Sri Lanka ne sont pas si concluants pour les pages Facebook. En effet, dès la mise en place de ce système, la portée des pages a chuté de manière drastique et génère quatre fois moins de vues qu’auparavant. C’est une nouvelle qui inquiète les particuliers, dont le revenu est généré par les visites de leurs pages, si ces dernières chutent cela risque d’être compliqué pour les artistes ou encore les producteurs de memes !

« Le but est de voir si les gens préfèrent deux espaces séparés pour les contenus personnel et public. Nous verrons d’après leurs retours si c’est une idée qui vaut la peine d’être suivie ou non » déclare Adam Mosseri. Les éditeurs ne souhaitent en aucun cas forcer les pages à payer pour s’offrir des publicités sur le deuxième fil d’actualité.

Et vous, préféreriez vous avoir deux fils séparés ? Dites-le nous en commentaire !