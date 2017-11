Facebook pourrait utiliser le micro de votre smartphone pour vous espionner

Malgré les nombreux démentis effectués par le réseau social dans le passé, nombreux sont ceux qui pensent toujours que Facebook se sert du micro de notre smartphone pour nous surveiller.

« Ça m’est arrivé au travail un peu plus tôt cette année. Je travaille comme barista, je me suis brulée. J’en parle alors en personne à mon coéquipier, je me rends chez Target, m’achète une crème contre les brulures, et je trouve une publicité sur Facebook pour exactement le même produit que je venais d’acheter. Je n’avais pourtant fait aucune recherche ». Face à cette explication d’un utilisateur du réseau social, Rob Goldman, le VP du département publicité de l’entreprise de Mark Zuckerberg, a aussitôt réagi sur Twitter en démentant cette information. « Je gère les produits publicitaires chez Facebook. Nous n’utilisons pas – et n’avons jamais utilisé – votre microphone pour les publicités. C’est tout simplement faux » précise-t-il.

Facebook vous espionnerait via votre smartphone : qui croire dans cette histoire ?

Ce n’est effectivement pas la première fois qu’un membre de Facebook fait ce genre de remarques. D’ailleurs, il faut dire que presque tous les ans, le réseau social est obligé de s’exprimer sur ce sujet. Mais cette déclaration de Rob Goldman est-elle suffisante pour apaiser l’esprit ? En tout cas, beaucoup pensent qu’elle ne garantit rien dans la mesure où l’employé parle seulement du passé et du présent. Il est alors possible que le réseau social puisse réellement utiliser le micro de notre smartphone pour nous espionner dans le futur. Certains considèrent aussi qu’il pourrait s’agir d’un biais cognitif, un comportement chez un individu qui « se persuade de voir souvent quelque chose après en avoir entendu parler ou l’avoir juste évoqué un peu plus tôt. ».

