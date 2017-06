Facebook nous permet enfin d’ajouter des GIF dans les commentaires

Les images et les animations GIF existent depuis 30 ans, mais elles sont récemment devenues une façon populaire d’exprimer des pensées et des émotions, principalement grâce aux réseaux sociaux. Et elles ont rencontré un franc succès sur Facebook. Savez-vous que les gens envoient près de 25 000 GIF sur Messenger chaque minute ? Pour célébrer le 30e anniversaire du GIF ainsi que la popularité du format d’image parmi ses utilisateurs, le réseau de Mark Zuckerberg permet enfin à tous les utilisateurs d’ajouter des GIF dans les commentaires.

En effet, vous pouvez déjà publier des GIF dans les commentaires de statut Facebook. Le processus est simple comme bonjour, parce que vous disposez d’un nouveau bouton dédié à cet effet. Il suffit d’un clic pour ajouter un GIF à partir d’une liste d’animations tendances. Il y a aussi une barre de recherche pour pouvoir trouver une animation GIF en particulier.

Facebook : les GIF s’invitent désormais dans les commentaires

Pour marquer l’anniversaire du GIF, Facebook a introduit également une sélection exclusive de GIF avec des célébrités populaires du Web telles que DNCE, Logan Paul, Amanda Cerny, DREEZY, Patrick Starr, Violet Benson, Wuz Good, Brandi Marie et Landon Moss. Vous pouvez trouver ces GIF en recherchant #GIFparty lors du partage d’un GIF sur Facebook ou Messenger ou en visitant GIPHY.com/Facebook.

L’autre initiative intéressante de Facebook pour marquer l’événement est un sondage en ligne sur les utilisateurs américains. Où on leur demande la prononciation exacte du mot « GIF ». Ils ont le choix entre un « G » dur comme dans le mot « golf« , ou avec un « G » doux comme dans « gingembre« . Envie participer au vote ? Le sondage devrait apparaître dans l’application Facebook de votre smartphone.

Utilisez-vous les GIF ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.