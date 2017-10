Facebook : un nouveau challenge vient semer le trouble sur le réseau social

C’est une nouvelle tendance qui refait surface sur Facebook, le 48-HOUR challenge, c’est un nouveau jeu dangereux pour la jeune population.

Ce genre de challenge est très populaire sur Facebook, on se souvient du Blue Whale Challenge, qui fonctionnait sous un système de parrainage. une fois que vous aviez acquis un parrain, ce dernier vous donnais des défis chaque jour et ce pendant cinquante jours. Les défis étaient de plus en plus dangereux au fur et à mesure. Cette fois-ci c’est un ancien challenge qui refait surface.

Facebook : disparaître 48 heures sans donner de nouvelles

C’est la nouvelle mode, le but est comme le challenge l’annonce, de disparaître pendant 48 sans prévenir personne. Ce concept est apparu en premier temps il y a deux ans, sous le nom de « Game of 72 » mais il fallait alors disparaître pendant 72 heures. Il va sans dire que cette pratique est dangereuse, surtout que les adeptes sont plutôt jeunes. Disparaître pendant 48 heures est suffisamment long pour avertir les autorités.

Cette fois-ci, le but est de disparaître mais aussi de se faire connaitre un maximum, le ‘jeu’ fonctionne par un système de points et plus vous êtes mentionné sur les réseaux sociaux plus vous obtenez de points. Pour l’instant, ce challenge n’a pas encore vu le jour en France, il est surtout rependu en Angleterre et en Espagne. Il va sans dire qu’il est fortement déconseillé de tenter cette expérience, même en groupe. Il y a deux ans, la police a été forcée d’arrêter les recherches à chaque signalement, donc les vraies personnes portées disparues n’ont pas forcément pu recevoir l’aide adéquat.

Que pensez-vous de ce nouveau challenge ? A vos claviers !