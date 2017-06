Facebook ajoute de nouveaux effets aux chats vidéos sur l’application Messenger

Facebook a annoncé aujourd’hui un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à utiliser lors de la discussion vidéo sur l’application Facebook Messenger. Si vous êtes abonné à Snapchat, certains de ces nouveaux ajouts vous sembleront assez familiers. Les mises à jour des versions iOS et Android de Facebook Messenger auront lieu au cours des prochains jours. Elles rendront les appels vidéos plus drôles.

Les nouvelles fonctionnalités incluent des masques et des effets qui peuvent vous transformer en un lapin, ou encore vous mettre une couronne de fleurs sur la tête. De la même façon que Snapchat et ses célèbres filtres. Ces effets restent sur l’écran tout au long du chat, sauf si vous passez à un autre effet ou si vous arrêtez carrément la fonction. Certains ont également des effets cachés exactement comme sur Snapchat, lorsque vous essayez d’ouvrir la bouche par exemple.

Du nouveau pour les appels vidéos sur Facebook Messenger

Au cours d’un chat vidéo, vous pouvez cliquer sur les réactions, ce qui vous permet de choisir l’une des cinq réactions exprimant des émotions comme l’amour, le rire, la surprise, la tristesse ou la colère. Une fois que vous en sélectionnez une, les larmes, les cœurs ou d’autres symboles de l’émotion que vous avez sélectionnée apparaîtront à l’écran. La plupart de ces émotions ont un look différent selon la position de votre visage sur l’écran. Les filtres apporteront des changements colorés à votre vidéo, y compris la possibilité de changer l’éclairage. Vous pourrez voir comment les filtres affectent vos chats vidéos avant d’en utiliser un en particulier pendant l’appel vidéo.

Publié par Messenger sur vendredi 23 juin 2017

Pendant votre conversation vidéo, touchez l’icône de la caméra et vous pourrez enregistrer et partager des images du chat vidéo auquel vous êtes impliqué. Les photos seront sauvegardées directement dans votre téléphone. Et de là, vous serez en mesure de les partager sur d’autres réseaux sociaux. Vous pouvez découvrir ces nouvelles fonctionnalités en regardant la vidéo ci-dessus.

Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités ? Dites-le nous en commentaire.