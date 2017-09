Le nouvel iPhone X propose de sécuriser votre smartphone avec la reconnaissance faciale, Face ID, mais cela pose un problème assez gênant avec les personnes qui portent le niqab.

Les utilisateurs saoudiens d’Apple accusent la firme de mener une guerre contre le niqab. En effet, la reconnaissance faciale est une des nouveautés majeures du smartphone, mais Face ID se base sur un projecteur qui envoie plus de 30 000 points pour cartographier le visage de l’utilisateur. Mais cela risque d’être difficile si vous portez un niqab. Pour certains internautes, il est clair que Face ID et un outil de lutte contre le niqab : « Il est clair qu’ils pouvaient utiliser la reconnaissance des empreintes, mais parce qu’ils sont racistes et veulent faire la guerre à l’islam, l’administration sioniste d’Apple a choisi la reconnaissance facile » déclare un internaute. Les utilisateurs ne soutiennent pas tous cette théorie, une autre, sur une note plus légère, déclare que cette fonctionnalité permet à Apple « d’espionner nos belles filles du sud » en les obligeant à se découvrir.

Face ID, la risée des internautes

Si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous avez pu remarquer que les internautes se font un plaisir à ridiculiser la nouvelle fonctionnalité de reconnaissance faciale de la firme à la pomme. On trouve des perles, tel que des memes et des vidéos humoristiques sur le Face ID. Comme cet accessoire qui vous permet de vous protéger de la reconnaissance faciale. Plutôt pratique.

Ou encore, le fait que vous ne pourrez peut-être pas déverrouiller votre smartphone pour appeler la police en cas d’agression :

En tout cas ça nous fait bien rire.

Que pensez-vous de cette nouvelle ? Montrez-nous vos memes favoris !