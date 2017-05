Des premières investigations sur l’explosion du bracelet connecté Fitbit Flex 2

Il y a peu, nous vous avions parlé d’une histoire assez sordide. L’incident a eu lieu aux Etats-Unis. Une femme a vu son bracelet connecté Fitbit Flex 2 exploser et la brûler au deuxième degré. Une histoire qui rappelait celles des Galaxy Note 7. Il semblerait que des premières investigations aient été menées par Fitbit.

Pour vous relater les faits, une jeune femme vivant dans le Wisconsin aux Etats-Unis possédait un bracelet connecté Fitbit Flex 2. Lorsqu’elle était en train de lire, le bracelet connecté de la femme a explosé sur son bras. Ce qui a causé une brûlure au second degré. La femme avait déclaré que le bracelet en question fonctionnait pourtant très bien jusqu’au jour de l’incident. Une première investigation a été menée par Fitbit à ce sujet.

L’explosion du bracelet connecté Fitbit Flex 2 d’une jeune femme aux Etats-Unis

Les bracelets connectés ont pour vocation le maintien de la forme physique et de la santé. Une sorte de coach sportif électronique. Il suit vos efforts quotidiens et donne des conseils pour rester en forme. Après l’explosion, la femme a été transportée aux urgences où des morceaux présents dans son bras ont dû lui être retirés. La femme avait déclaré ironiquement «… Soit il était vraiment énervé de me voir assise pendant si longtemps… ».

Suite à cet incident fâcheux, Fitbit a donc effectué des premières investigations. « Le témoignage de Mme Mitchell nous a beaucoup inquiétés et nous avons rapidement pris des mesures pour comprendre la situation… Sur la base de nos premières investigations, incluant le test de son appareil… Nous avons conclu que le Fitbit Flex 2 de Mme Mitchell n’a pas été défectueux. » En effet, le bracelet connecté aurait été endommagé par des éléments externes selon eux. D’après Fitbit, le Fitbit Flex 2 en question n’était donc pas défectueux, ils rajoutent d’ailleurs qu’ils n’ont pas reçu d’autres plaines du même genre. Tout en confirmant la qualité de leurs produits. Toutefois, il ne s’agit que d’une première investigation, nous en saurons plus d’ici peu.

Que pensez-vous de cet accident ? Dites-le nous en commentaire.