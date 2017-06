Eve V : la tablette qui pourrait sérieusement concurrencer la Surface Pro

On ne l’avait pas vue venir mais l’Eve V arrive avec des atouts qui pourraient faire mal à la dernière Surface Pro, l’une des rares tablettes à connaître un certain succès.

Peu de personnes connaissent la marque finlandaise Eve Tech mais beaucoup devraient s’intéresser à elle notamment pour sa tablette baptisée « V ». C’est une très bonne alternative à la Surface Pro de Microsoft que cela soit du côté des caractéristiques techniques que du prix. Si l’Eve V débarque, c’est grâce à un financement collaboratif sur Indiegogo qui a atteint les 1.4 million de dollars.

Eve V : une tablette tactile qui envoie du lourd

L’Eve V a un design sobre mais efficace. Son écran IGZO 3:2 de 12.3 pouces offre une définition de 2736 x 1824 ainsi qu’une intensité lumineuse comprise entre 430 et 450 nits. Ainsi, son utilisateur bénéficiera d’une qualité d’image plus que satisfaisante.

Plusieurs versions seront commercialisées avec des configurations techniques différentes. L’Eve V est proposée avec des Intel Core Y-series i3, i5 ou i7. Il y aura 8 ou 16 Go de RAM et un SSD de 128, 256 ou 512 Go. Chaque modèle dispose d’un port Jack 3.5 mm, de deux ports USB 3.0, de deux ports USB-C, dont un qui prend en charge Thunderbolt 3, et d’un emplacement pour une carte microSD. La batterie offre une autonomie de 8h en utilisation intensive. Le châssis qui accueille tout cela est en aluminium. Tout comme la Surface Pro de Microsoft, le clavier est en alcantara et vous pourrez utiliser un stylet : le V Pen. Si vous préférez vous servir du Surface Pen, pas de panique, il fonctionne aussi sur l’Eve V. Vient ensuite le prix, une info que tout le monde attend ! Vous allez être surpris, cette tablette tactile sera vendue à 799 dollars (environ 708 euros). À noter qu’une version supportant le LTE est en cours de développement.

