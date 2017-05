Une étude démontre que Snapchat et Instagram seraient nocifs pour les jeunes

Une étude récente a été menée au Royaume-Uni. D’après celle-ci, certains réseaux sociaux seraient nocifs pour les jeunes. Il s’agirait notamment de Snapchat et Instagram qui auraient une influence parfois néfaste sur les jeunes et leur santé mentale entre autres.

Il semblerait que ces réseaux aient des effets dangereux sur le bien-être des jeunes. L’étude en question a été menée aux Royaume-Uni par des sociétés caritatives spécialisées dans le domaine de la santé. On parle de la Royal Society for Public Health ainsi que le Young Health Movement. Les réseaux désignés comme étant les plus dangereux pour les jeunes sont : Instagram et Snapchat.

Instagram et Snapchat : les 2 réseaux seraient les plus dangereux pour les jeunes utilisateurs ?

La #StatusOfMind, comme elle s’appelle, a été menée sur environ 1500 britanniques au Royaume-Uni. Des utilisateurs compris dans la tranche d’âge de 14 à 24 ans. Les utilisateurs devaient donc noter l’impact de 5 grands réseaux sociaux divers problèmes de bien-être et de santé. À savoir donc, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat et YouTube. Les résultats sont :

1 – YouTube

2 – Twitter

3 – Facebook

4 – Snapchat

5 – Instagram

En terme d’impact sur la santé mentale et le bien-être, YouTube serait le premier, le réseau aurait ainsi le meilleur impact sur les plus jeunes utilisateurs. Les 2 derniers, c’est-à-dire Snapchat, Instagram, aurait quant à eux, le pire impact sur la santé des jeunes. Quand on parle d’effets néfastes ou dangereux, on fait référence à la dépression, la solitude ou encore l’anxiété. Où encore d’autres problèmes importants comme le harcèlement. Les sociétés qui ont donc réalisé l’étude ont invité le gouvernement et les réseaux sociaux en question de limiter au maximum les conséquences néfastes de ces réseaux. Avec par exemple la mise en place de pop-up qui notifierait un utilisateur qui a passé trop de temps sur un réseau social, signalement de photos retouchées, ou encore venir en aide aux personnes susceptibles d’avoir des problèmes de bien-être et/ou de santé mentale.

