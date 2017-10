Essential Phone : son prix dégringole ! Un moyen de rivaliser avec OnePlus

Deux mois après sa sortie, Essential Phone, le smartphone d’Andy Rubin voit son prix baissé de 200 euros. Une énorme réduction qui serait liée au fait que l’entreprise a du mal à affronter les produits concurrents.

Andy Rubin, l’un des pères d’Android, a fait parler de lui au milieu de l’année 2017 en lançant le smartphone Essential Phone. Positionné sur le haut de gamme, l’appareil a été lancé au prix de 699 €, un tarif que certains ont jugé trop élevé pour une entreprise qui débute dans le milieu de la téléphonie mobile. Jusqu’ici, les ventes ont été décevantes. En tout cas, la société vient d’indiquer une importante baisse du prix de l’Essential Phone qui est désormais proposé à 499 €. En faisant un tel effort, l’entreprise espère ainsi voir la situation s’améliorer, mais la réalité risque d’être compliquée surtout que le smartphone coûte encore plus cher que la plupart des appareils chinois les plus intéressants actuellement. On pense notamment aux terminaux OnePlus, Huawei ou encore Xiaomi.

Essential Phone : une stratégie tarifaire pour concurrencer le OnePlus 5 ?

En tout cas, ce nouveau prix place l’Essential Phone au même rang que le OnePlus 5. Rappelons que le terminal d’Andy Rubin est doté d’un processeur Snapdragon 835 avec une RAM de 4 Go ainsi qu’une ROM de 128 Go. Selon l’entreprise, cette importante baisse de prix est liée à une action marketing : « accompagner une campagne publicitaire massive, notamment à la télévision américaine ». Mais la plupart des spécialistes pensent qu’Essential a dû faire ainsi en raison de la difficulté rencontrée par le mobile sur le marché. The Verge y voit par exemple des ventes décevantes par rapport aux Google Pixel 2 et les iPhone 8 et iPhone X.

Quant à vous, que pensez-vous être la raison de cette baisse du prix de l’Essential Phone ?