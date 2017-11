Essential Phone : son prix continue de fondre mais ça ne vient pas de la marque !

Il y a un peu moins de deux semaines, on vous signalait une baisse exceptionnelle du prix de l’Essential Phone (PH-1) sorti il y a pourtant deux mois. Si celle-ci venait du constructeur, cette nouvelle réduction est cette fois non-officielle.

L’Essential Phone ne connait pas le succès escompté. En effet, depuis son lancement, seulement 5000 exemplaires ont été vendus. Le cofondateur d’Android a donc dû baisser le prix de son terminal pour espérer attirer les consommateurs. On est donc passé de 700 dollars à 500 dollars mais on peut aujourd’hui trouver le smartphone d’Andy Rubin à 450 dollars.

Essential Phone : il est désormais disponible à 450 dollars !

Celui qui devait faire de l’ombre à Samsung et à Apple se trouve en mauvaise posture mais cette nouvelle baisse de prix pourrait lui faire du bien. Le PH-1 d’Essential peut être trouvé à 450 dollars sur Amazon et Best Buy (entre autres) mais seule la couleur Pure White est proposée à ce prix.

Pour rappel, l’Essential Phone est doté d’un écran de 5.71 pouces d’une définition de 1312 x 2560 pixels. Le SoC Octo Core Snapdragon 835 est cadencé à 2.45 GHz et épaulé par 4 Go de RAM. L’appareil propose par ailleurs un espace de stockage de 128 Go.

La partie photo se compose d’un capteur dorsal de 13 mégapixels et d’un APN frontal de 8 mégapixels. Le PH-1 est alimenté par une batterie Li-Ion de 3040 mAh.

À ce prix, il a peut-être une chance de rivaliser avec le OnePlus 5 ! Qu’en pensez-vous ? Pourriez-vous l’acheter ? Dites-le nous dans les commentaires !