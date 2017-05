Essential Phone : le smartphone modulaire du créateur d’Android envoie du lourd

L’Essential Phone d’Andy Rubin, créateur d’Android, vient d’être présenté. Ce smartphone aux caractéristiques époustouflantes entend bien se démarquer de la masse.

L’Essential Phone débarque avec plusieurs cordes à son arc qui devraient lui permettre de trouver sa place dans le marché du haut de gamme. Au menu, un écran qui couvre la quasi-totalité de la face avant et une coque où se côtoient la céramique et le titane.

Essential Phone : une fiche technique à en faire pâlir plus d’un

Le smartphone de l’ancien membre de Google attire l’œil notamment avec son écran de 5.7 pouces qui couvre quasiment l’intégralité de la face avant. Il offrira à son utilisateur une définition de 1312 x 2560 pixels soit de la QHD. La dalle presque borderless trouve sa place dans une coque où se mêlent titane et céramique. La solidité sera donc au rendez-vous. L’Essential Phone a une épaisseur de seulement 7.8 mm. Il est assez léger avec ses 185 g. Ce téléphone arrive avec une configuration technique survitaminée. Elle est composée d’un processeur Snapdragon 835 (8 cœurs Cryo 280 dont 4 cadencés à 2.45 GHz et 4 à 1.9 GHz). Le SoC est accompagné par une mémoire vive de 4 Go et une mémoire interne de 128 Go.

Côté photo, l’Essential Phone compte aussi assurer puisqu’il est doté d’un double capteur dorsal (un RGB de 13 millions de pixels, un autre disposant de la même résolution). Vous aurez la possibilité de filmer en 4K à 30fps. La caméra frontale n’est pas en reste puisqu’elle recense 8 mégapixels.

Au dos de ce smartphone modulaire, vous trouverez des connecteurs magnétiques qui vous permettront de recharger sans fil l’Essential Phone ou de connecter des modules comme la caméra à 360° de la marque (vendue 50 dollars). Enfin, il est pourvu d’une batterie de 3040 mAh.

Pour le moment, il est uniquement disponible en précommande aux États-Unis et coûte 699 dollars.

