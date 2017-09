Essential Phone : est-il capable de résister aux chutes ?

Le Youtubeur JerryRigEverything nous propose un crash test sur l’Essential Phone en céramique, est-ce que la coque arrière résistera aux chocs ? On vous en dit plus.

C’est sur la chaîne de JerryRigEverything que l’on peut trouver ce nouveau test de résistance aux chutes. L’Essentiel Phone passe donc des tests de chute accidentelle, on peut ainsi observer quels éléments du smartphone cèdent en premier. Le Youtubeur commence par faire glisser le smartphone de ses genoux, en position assise. On remarque que la coque en céramique ne subit aucun dégât, mais l’écran en souffre, il se fissure déjà. Vient alors le test de la chute à hauteur de poche de pantalon. Encore une fois, l’arrière du smartphone, mais également les côtés, ne subissent pas de dégâts. L’écran, quant à lui, commence à lâcher. Après trois autres chutes, on peut en conclure que la coque en céramique de l’Essential Phone résiste très bien aux chocs, une surprise ! L’écran, quant à lui, ne fonctionne plus.

Il est donc préférable de se procurer un verre de protection pour son smartphone, si vous ne voulez pas avoir des bouts d’écran qui se décolle de votre appareil après une chute !

L’Essential Phone : une coque résistante et une fiche technique sympa !

Le smartphone propose donc un écran de 5,71 pouces, assez fragile, mais il reste un smartphone de bonne qualité. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 835, muni de 8 cœurs et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Ce qui vous offre une excellente fluidité d’exécution pour vos applications. Le smartphone est fourni avec une mémoire interne de 128 Go, qu’il n’est pas possible d’étendre, un capteur principal de 13 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Ce qui vous permet de prendre de bonnes photos. En conclusion, l’Essential Phone est un smartphone plutôt résistant, avec une fiche technique pas mal.

Que pensez-vous de ce crash test ?