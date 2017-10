eSIM : la dernière révolution ?

Mise en avant par la dernière montre connectée d’Apple, l’eSIM est au coeur de l’actualité. Mais au fait, qu’est-ce que c’est ?

La traditionnelle carte SIM n’a plus aucun secret pour les consommateurs. Cette dernière leur permet de pouvoir utiliser librement son smartphone et avoir accès à l’ensemble des fonctionnalités (évidemment, un téléphone sans carte SIM, ça marche moins bien…). Seulement, Apple a réussi à mettre en avant une dernière innovation : l’eSIM. Mais qu’est-ce que c’est réellement ? Il s’agit d’une carte SIM qui a la particularité d’être directement intégrée dans le terminal et permet le « remote provisioning« , c’est-à-dire télécharger les données de son opérateur à distance. Alors, est-ce que l’eSIM est la dernière révolution dans le milieu ? Réponse.

eSIM : le bouleversement des usages des mobiles

Elle est au coeur de l’actualité depuis récemment, pourtant, l’eSIM est une évolution qui existe depuis de nombreuses années déjà. En effet, le vice-président connectivité et solutions embarquées de Gemalto, Benoît Jouffrey, affirme que cette technologie a été développée il y a sept ans déjà, pour la communication entre machines. De plus, Financial Times, avait évoqué que Samsung et Apple travaillaient dessus en juillet 2015. Cela va apporter plusieurs changements pour les utilisateurs…

Dans un premier temps, l’utilisateur n’aura plus à commander ou à aller chercher sa carte SIM chez son opérateur puisque l’eSIM sera directement embarquée dans le terminal. Il n’aura qu’à télécharger les données de l’opérateur sur son mobile, et souscrire une option multi-sim payante à côté de son forfait actuel. Pour Laetitia Orsini-Sharps, directrice marketing mobile chez Orange, « Cela permettra à terme de mettre en place des parcours de vente entièrement numériques« .

Dans un second temps, cela va permettre de pouvoir multiplier le rattachement des objets connectés avec un seul et unique numéro de téléphone. Ce qui devrait inciter les consommateurs à l’achat d’objets connectés, comme les montres qui sont les premières à intégrer cette nouvelle technologie pour le moment.

Mais l’eSIM devrait rapidement pouvoir être disponible pour les tablettes et voitures. Même si des smartphones en sont déjà équipés, comme les Pixels 2 et 2 XL (mais pas commercialisés en France), son déploiement général devrait se faire en 2018. D’ailleurs, le cabinet d’études IHS Markit prévoit le milliard d’unités pour 2021.

