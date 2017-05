En gagnant ces enchères, vous pourrez déjeuner avec Tim Cook, le PDG d’Apple

Apparemment, seuls les riches peuvent prendre un repas avec Tim Cook puisqu’il faut remporter des enchères qui atteignent déjà des plafonds assez élevés. Rassurez-vous, cet argent n’ira pas dans la poche du PDG d’Apple.

Il est donc possible de passer du temps avec Tim Cook même s’il ne vous connaît pas. Cela a, certes, un coût mais l’argent reçu sera versé à une œuvre caritative, la Robert F. Kennedy Human Rights, qui lutte pour la défense et la protection des droits de l’Homme.

Bientôt les 100 000 dollars atteints pour déjeuner avec Tim Cook

La Robert F. Kennedy Human Rights est sûrement heureuse de voir la somme qu’elle va peut-être remporter grâce aux enchères organisées par le site CharityBuzz. Pour le moment, il y a 8 enchères et la plus importante est de 79 000 dollars. Sachant qu’il reste 11 jours pour proposer plus, on va sûrement dépasser les 100 000 dollars. C’est une petite somme pour le dirigeant de la firme à la pomme mais un sacré pactole pour l’association qui va recevoir cet argent.

Le gagnant ou la gagnante n’aura pas à payer le repas puisqu’il sera pris en charge même s’il ou elle est accompagné(e) par son copain ou sa copine. Attention, il sera impossible de passer plus d’une heure avec Tim Cook. Il faudra en profiter pour essayer d’obtenir des infos sur l’iPhone 8 et sur les prochaines sorties d’Apple !

Que pensez-vous de cette idée ? N’hésitez pas à réagir dans les commentaires !