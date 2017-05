En France, 38.2 millions de personnes surfent chaque jour sur Internet

La France connaît un pic de connectivité très élevée. Internet s’est imposé dans la vie des Français de manière colossale. Selon une étude de Médiamétrie, 3 Français sur 4 utilisent Internet au moins une fois dans un mois.

L’institut de sondage Médiamétrie a réalisé une étude poussée de la fréquentation d’Internet qui en dit long sur l’omniprésence du web dans les foyers. Le premier chiffre très important de cette étude est le nombre de personnes s’étant connecté à Internet au moins une fois par jour. Ils sont au nombre phénoménal de 46,1 millions d’internautes. Un chiffre qui témoigne de l’hyper connectivité en France. Un chiffre qui aurait pu être bien plus élevé car cette étude a comptabilisé uniquement les personnes âgées de 15 ans ou plus.

Les détails de cette analyse

Les parts de connexions sont partagées. En France l’outil préféré pour surfer sur le Web est le mobile. En effet, ils sont aux nombre de 26 millions à se connecter depuis un mobile. Le deuxième outil reste le fidèle ordinateur. Celui-ci suit de très près le mobile avec 25 millions d’utilisateurs. En troisième position on retrouve la tablette avec 12,3 millions de français l’utilisant pour surfer sur la toile. Ces chiffres sont impressionnants et montrent la place qu’a prise Internet dans la vie des habitants Français.

Cette dépendance à Internet est aussi montrée avec le chiffre qui indique le nombre de Français qui se connectent à Internet avec deux outils simultanément. Ils sont 73,9% à se connecter avec le téléphone et l’ordinateur. Et enfin trois quarts des internautes utilisent les trois machines, la tablette le téléphone et l’ordinateur à Internet pour se connecter. Des chiffres faramineux qui traduisent la puissance, la présence et la montée d’Internet dans la vie des Français.

Combien de temps passez-vous par jour sur le web ?