En Finlande, le Honor 9 est disponible en précommande à partir de 499 euros

Le Honor 9 est attendu de pieds fermes par tous les mobinautes qui veulent trouver une alternative solide et abordable au Samsung Galaxy S8 par exemple. En Finlande, la version 4 Go de RAM et 64 Go de stockage est disponible à 499 euros.

Ce nouveau smartphone chinois a les capacités techniques pour percer dans le marché des smartphones qui proposent un très bon rapport qualité/prix. Toutefois, il va peut-être en décevoir quelques-uns puisqu’il est plus cher que son prédécesseur mais ça devient une tradition chez Honor.

Honor 9 : 100 euros de plus que le Honor 8 en Finlande

Le Honor 9 a été dévoilé en Chine il y a une semaine. Jusqu’à aujourd’hui, nous ne connaissions pas les tarifs du nouveau flagship de Honor mais chez un marchand finlandais, il est disponible en précommande à partir de 499 euros.

C’est la version 4 Go de RAM + 64 Go de stockage qui est affichée à ce prix. Oui, c’est tout de même un bon rapport qualité/prix. On l’attend avec un écran LTPS de 5.1 pouces (Full HD), un processeur Octo Core HiSilicon Kirin 960, un iGPU Mali-G71 MP8, 4 ou 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de ROM et un double capteur photo dorsal (20 Mpx / 12 Mpx). Cependant, c’est 100 euros de plus que le Honor 8 et 200 euros de plus que le Honor 7. Ainsi, le Honor 9 pourrait rejoindre le Honor 8 Pro sur le marché du haut de gamme puisque ce dernier est vendu à 549 euros. Les consommateurs pourront se consoler en se disant que le Honor 9 est moins cher que le Huawei P10 alors que la fiche technique est presque la même.

Le Honor 9 sera officiellement présenté le 27 juin donc patience ! En attendant, vous pouvez lire notre test du Honor 8.

Êtes-vous intéressé par le Honor 9 ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse !