En 2018, les GPS des smartphones seront 15 fois plus précis !

C’est une grande nouvelle de la part de Broadcom qui vient de tomber : les GPS intégrés dans les smartphones de 2018 devraient être 15 fois plus précis !

Il est parfois difficile de réussir à se repérer dans les rues, surtout lorsqu’on ne connait pas l’endroit dans lequel on se trouve. Pour réussir à trouver son chemin, les bonnes vieilles cartes routières ont laissé place aux fameux GPS. Seulement, ce dernier pose également des limites et peut parfois entrainer des erreurs de parcours, voire des disputes avec son copilote… C’est pour éviter toutes ces difficultés que Broadcom devrait mettre à disposition des nouvelles puces GPS pour 2018 : ces dernières devraient être 15 fois plus précises et consommer beaucoup moins d’énergie !

Des nouveaux GPS pour 2018

Les premiers à pouvoir bénéficier de ces nouveaux GPS seront la prochaine gamme de smartphones qui verront le jour en 2018. Les GPS disponibles sur les mobiles actuels, à l’image de Google Map, dispose d’une précision d’environ 5 mètres. Ce qui est souvent à l’origine d’une rue manquée. C’est pour cette raison que Broadcom souhaite offrir une précision de 30 centimètres ! Cette avancée est due à l’ouverture des puces aux fréquences GPS L5, puce pour l’instant connue sous le nom de BCM47755. Cela permettra également une précision accrue dans les milieux urbains, où la présence massive de béton pouvait bloquer le signal de l’appareil.

Mais l’un des plus grands problèmes causés par les GPS est la perte massive et rapide de la batterie de l’utilisateur. En effet, il n’est pas rare que le smartphone perde quelques pourcentages d’énergie après l’utilisation de l’application… C’est pour cette raison que la première bonne nouvelle est suivie d’une seconde : la consommation d’énergie devrait baisser de 50% !

Pour l’heure, Broadcom n’a pas dévoilé les noms des prochains smartphones qui auront la possibilité d’intégrer cette nouvelle puce. De même qu’elle n’a dévoilé aucune date quant à sa mise en production de masse.

Qu’en pensez-vous ? Dites-le nous dans les commentaires !