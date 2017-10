Elle a perdu la vue d’un œil après avoir trop joué à un jeu vidéo sur smartphone

Une jeune femme chinoise vient de perdre l’usage de son œil droit après avoir passé une journée entière sur son smartphone à jouer au jeu vidéo « Honor of Kings ».

Dans les pays asiatiques tels que le Japon et la Chine, l’addiction aux jeux vidéo constitue un problème majeur au point de faire des ravages. Une jeune chinoise, âgée de 21 ans en a fait les frais en jouant de manière prolongée au jeu « Honor of Kings ». Effectivement, ce jeu multijoueur est très populaire dans l’Empire du Milieu et presque tous les jeunes chinois en sont fous. En ce qui concerne cette jeune joueuse, connue sous le pseudonyme de Wu Xiaojing, elle a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir perdu la vue de son œil droit suite à une session extrêmement longue.

La joueuse victime d’une occlusion rétinienne artérielle à cause du jeu vidéo Honor of Kings

Le diagnostic des médecins a permis de savoir que Wu Xiaojing est victime d’une RAO (occlusion rétinienne artérielle). Il s’agit d’une affection qui touche généralement les personnes âgées et risque de lui faire perdre définitivement l’usage de cet œil. Interrogée par l’édition chinoise du Global Times, la jeune victime qui travaille dans la finance a avoué qu’elle passait régulièrement plus de huit heures sur le jeu vidéo, sans manger, ni boire, ni aller aux toilettes. « Si je ne travaille pas, je me réveille généralement à 6 heures du matin, prends mon petit déjeuner et joue ensuite jusqu’à 4 heures de l’après-midi » a-t-elle indiqué avant d’ajouter « ensuite, je mange habituellement quelque chose, fait une sieste, me réveille et continue à jouer jusqu’à 1 ou 2 heures du matin. » Il convient de noter que Tencent, la société éditrice du jeu vidéo Honor of Kings, se trouve déjà dans le viseur de l’État à cause de ces problèmes d’addiction. D’ailleurs, le Quotidien de l’Armée populaire de Libération, le journal de l’armée chinoise, avait écrit en juillet dernier que « la menace pour la sécurité ne peut pas être ignorée si un soldat est absorbé par le jeu alors qu’il est appelé à une mission urgente de combat. » Et c’est vrai.

