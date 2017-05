Echo Paris : un téléphone qui a le look d’un smartphone mais pas les caractéristiques

Un nouveau téléphone de la marque française a été présenté il y a quelques jours. Il s’agit de l’Echo Paris, un téléphone qui a l’allure d’un smartphone mais qui est en fait un feature phone.

Vous êtes à la recherche d’un téléphone basique dans le corps d’un smartphone ? Le Paris d’Echo est peut-être le mobile qu’il vous faut. En effet, son look est plutôt trompeur et sa fiche technique est même en deçà de ce que peuvent proposer la plupart des mobiles de ce genre.

Echo Paris : l’habit ne fait pas le moine !

Echo a pour habitude de commercialiser des téléphones avec clavier physique et des smartphones d’entrée de gamme. Cette fois, nous sommes face à une sorte d’hybridation. En apparence, il a tout d’un smartphone mais en réalité, la coque en métal de ce téléphone accueille un écran de 1.54 pouce d’une définition de seulement 240 x 240 pixels. La face avant est majoritairement occupée par un clavier téléphonique.

La configuration technique propose le strict minimum. On note la présence d’un Mediatek MT6261D, d’une RAM de 32 Mo et d’une mémoire interne dotée de la même capacité. Heureusement, cette dernière est extensible jusqu’à 32 Go avec une carte microSD. Pas de 4G ni même de 3G à l’horizon mais de la 2G. Ce feature phone ne vous permettra pas de prendre des photos. Le strict minimum est installé : lecteur audio/vidéo, radio, calculatrice ou encore agenda. Nous ne savons pas s’il sera possible d’envoyer des MMS depuis ce téléphone. Ce qui est sûr, c’est que l’Echo Paris n’enverra aucun mail. Par contre, et c’est peut-être la seule touche de modernité, ce mobile peut recevoir une deuxième SIM.

Heureusement, l’Echo Paris est vendu à seulement 40 euros. Trois coloris existent : noir, rose et or.

