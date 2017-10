Elle échange sa virginité contre un iPhone 8

C’est la nouvelle mode, faire quelque chose d’extrême pour avoir un nouvel iPhone 8 !

Une jeune adolescente de 17 ans a pris une décision bien extrême, vendre sa virginité à un inconnu pour pouvoir s’acheter un iPhone 8. La jeune femme explique que tous ses amis en possèdent déjà un mais qu’elle n’a pas assez d’argent pour se le procurer. C’est ainsi qu’elle confie à une amie son plan, vendre sa virginité pour se faire de l’argent. Quelque temps plus tard, elle poste une annonce sur un forum en expliquant qu’elle a besoin de 2 500$ en échange de sa virginité. Mais son amie est heureusement venue à sa rescousse, un complice a posté une réponse à la jeune femme et lui a donné rendez-vous dans un hôtel. Il a ensuite été rejoint par plusieurs hommes, la jeune femme est vite paniquée, mais c’est à ce moment là que son amie entre en scène et lui révèle que c’était une punition.

Faire des choses extrêmes pour un iPhone 8

C’est une nouvelle tendance, les jeunes sont prêts à tenter n’importe quoi pour se procurer le dernier iPhone de la firme à la pomme. On se souvient de ce jeune américain qui s’est fait tatouer le logo d’un opérateur et qui a finalement reçu un iPhone 8. C’était pour ‘l’expérience‘ déclare-t-il. Malheureusement, comme on peut le voir dans la vidéo, ce genre de pratiques peut devenir bien dangereuse, et nous n’avons pas toujours un ami bien veillant pour nous aider.

Une Youtubeuse espagnole avait également fait un test. Elle s’était posté devant un Apple Store de Barcelone et avait commencé à faire la manche et le pire, c’est que les passants trouvaient ça plutôt amusant et pas du tout révoltant. On se demande bien quelle autre bêtise les jeunes sortirons la prochaine fois.

Lien vidéo

Que pensez-vous de cette nouvelle ? Dites-nous tout en commentaire !