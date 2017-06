Doogee Mix : la copie du Mi Mix de Xiaomi est disponible en précommande pour moins de 160 euros

Au cours des derniers mois, la guerre des bordures a atteint de nouveaux sommets et de nombreux smartphones dotés d’écrans borderless ont commencé à apparaître. Du Xiaomi Mi Mix au Samsung Galaxy S8 et au LG G6. La particularité que ces smartphones ont en commun est leur design borderless, puisque ceux-ci n’ont que très peu de bordures autour de leurs écrans. En plus de cela, ces derniers disposent d’un prix particulièrement élevé.

Le Doogee MIX est un puissant smartphone milieu de gamme qui dispose en plus d’un prix aussi petit que ses bordures. Le MIX ne comporte qu’une bordure inférieure où son bouton d’accueil et sa caméra avant sont positionnés. L’écran AMOLED a une dimension de 5,5 pouces et une définition HD de 720 x 1280 pixels, ce qui devrait suffire à offrir une netteté et une clarté décente.

Le Dodgee Mix : le smartphone chinois bordeless à prix abordable

Le Dodgee Mix est doté d’un écran Super AMOLED de 5.5 pouces. L’ensemble tourne sur processeur MediaTek Helio P25 cadencé à 2.5 GHz de fréquence. Et boosté par 4 ou 6 Go de mémoire vive selon la version choisie. Ainsi que 64 Go de mémoire interne extensible via une simple carte MicroSD. Les utilisateurs peuvent choisir entre 4 Go et 6 Go de RAM, et un stockage de 64 Go ou 128 Go.

En ce qui concerne la partie photo, le Dodgee Mix dispose d’un double capteur ISOCELL de Samsung. On distingue un capteur principal de 16 mégapixels couplé à un capteur secondaire de 8 mégapixels qui capture l’information en profondeur. À l’avant, on retrouve une caméra de 5 mégapixels destinée aux selfies. Le smartphone est alimenté par une batterie généreuse de 3 380 mAh. Le système d’exploitation est Android 7.0.

Le smartphone est déjà disponible en précommande au prix de 170 dollars, soit moins de 160 euros. La version dotée de 6 Go de RAM coûte environ 40 euros de plus. Pour un smartphone sans bordure, le Dodgee Mix reste très abordable. Reste maintenant à savoir, s’il pourra faire aussi bien que le Mi Mix de Xiaomi avec un prix aussi bas.

Que pensez-vous du Dodgee Mix ? Dites-le nous en commentaire.