Doogee Mix 2 : double capteur à l’avant et à l’arrière pour ce sosie du Samsung Galaxy Note 8

Le Doogee Mix 2 est officiel. Ce smartphone chinois a plusieurs points en commun avec le Galaxy Note 8 notamment en ce qui concerne son design.

Vous ne pouvez pas vous procurer le Samsung Galaxy Note 8 ? Pas de souci, vous pouvez opter pour le Doogee Mix 2. Ce terminal chinois est effectivement considéré comme une copie parfaite de la nouvelle phablette de la firme sud-coréenne. En tout cas, ce n’est pas la première fois que Doogee lance un appareil qui possède une ressemblance frappante avec un autre déjà disponible en vente. Le Doogee Mix est par exemple un clone du Xiaomi Mi Mix.

Caractéristiques techniques du Doogee Mix 2

Grâce à AndroidPolice, nous avons pu connaitre la configuration technique de ce nouveau smartphone Doogee. Même si le Doogee Mix 2 a été déclaré comme un sosie du Galaxy Note 8, son teaser affiche pourtant un terminal qui se rapproche davantage du LG G6 ou encore du Galaxy S8. Il s’agit ainsi d’un smartphone qui convient aux amateurs de design borderless. En effet, il est question d’un écran de 5,9 pouces d’une définition de 2160 x 1080 pixels au ratio 18:9. Le Mix 2 de Doogee dispose d’un processeur MediaTek P25 associé à 6 Go de RAM. La capacité de sa mémoire de stockage interne est de 64 Go. À noter qu’il comporte un slot pour carte de stockage externe. Pour la photo, on a droit à un double capteur photo dorsal de 16+13 MP et à un double capteur frontal de 8+8 MP. Le tout est alimenté par une batterie de 4060 mAh. Le Doogee Mix 2 est dépourvu de prise jack, mais le fabricant a indiqué qu’un adaptateur USB Type-C vers jack sera fourni. Enfin, sachez que ce modèle est capable de reconnaître le visage d’une personne.

