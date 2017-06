Donald Trump possède une seule et unique application sur son IPhone

Donald Trump a, il n’y a pas longtemps, changé de mobile. Son Samsung Galaxy S3 s’est transformé en un iPhone plus moderne. Twitter serait la seule application de son nouveau smartphone.

On connaît l’amour que Donald Trump porte à Twitter. C’est son réseau social favori. A tel point qu’il a pris le soin d’uniquement télécharger cette application sur son nouveau mobile. D’ailleurs le New-Yorkais a eu beaucoup de problèmes à cause de ses tweets pas très appropriés. Lui qui a récemment rencontré Emmanuel Macron, a déjà suscité la polémique avec des propos plus que limite à l’égard de son adversaire à la présidence, Hillary Clinton et d’une journaliste de Fox News.

L’équipe de Trump s’inquiète d’un nouveau dérapage de sa part

Selon Mike Allen, l’équipe du Président des États-Unis s’inquiète de son temps passé devant un écran. Toujours selon le journaliste Américain, Donald Trump souhaiterait avoir encore plus de temps afin de regarder les informations sur Fox News et pour vérifier ses mentions. Cependant son équipe l’oblige à moins regarder la télévision et à beaucoup moins poster de tweets. Les personnes qui l’encadrent essayent de le faire passer un minimum de temps devant la télévision, car c’est à ce moment précis qu’il crée la polémique avec des prises de paroles dont il pourrait se dispenser. En effet, Trump n’est pas connu pour sa discipline en témoigne son tweet sur la vie sexuelle d’Hillary Clinton lorsqu’il était candidat à la présidentielle. Son équipe veut absolument éviter ses prises de paroles pour qu’un dérapage ne se reproduise pas. Ce qui pourrait être dramatique étant donné sa nouvelle position de président de la première puissance mondiale.

