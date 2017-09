DeX Book : transformez votre Samsung Galaxy S8 ou votre Galaxy Note 8 en un ordinateur portable

Vous connaissez la DeX Station ? L’accessoire vous permettant de faire de votre Samsung Galaxy S8 un ordinateur de bureau ? Eh bien les designers sud-coréens Kwanjun Ryu et Jaejin Bong sont allés plus loin en proposant un concept permettant de transformer un Galaxy S8 en un PC portable : le DeX Book.

Qui n’a jamais rêvé de transformer son téléphone en un PC portable ? Cela est particulièrement pratique pour la saisie de texte par exemple. Bon, ça existe déjà avec le Superbook qui fonctionne grâce à un smartphone Android et qui coûte seulement 99 euros mais le concept des deux designers donne franchement envie. Et cela marcherait aussi avec un Samsung Galaxy Note 8. Lumière sur le DeX Book.

DeX Book : un PC portable qui se sert de la puissance du Samsung Galaxy S8

On est sur un design en métal tout en rondeur avec des finitions très soignées. La coque accueille un écran borderless de 14 pouces au format 21:9 d’une définition de 3360 x 1440 pixels. Votre Samsung Galaxy S8 ou votre Galaxy Note 8 se place à droite du clavier. Cela ne s’arrête pas là puisqu’une fois connecté, votre téléphone deviendra un pavé numérique et pourra afficher des raccourcis personnalisables. Le DeX Book propose une connectivité complète avec plusieurs ports USB situés sur les côtés de la machine.

Ce concept donne franchement l’eau à la bouche puisqu’il apporte une portabilité qui est absente avec le Samsung DeX. De plus, la connexion et la déconnexion du téléphone se font sans doute rapidement. On espère que la firme sud-coréenne songera à exploiter ce concept pour nous concocter un produit de ce genre prochainement.

Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du DeX Book !