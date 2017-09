Deux nouvelles puces de Mediatek pour les smartphones milieu de gamme ont été dévoilées et c’est du lourd !

MediaTek dévoile deux nouveaux processeurs destinés aux smartphones de milieu de gamme. Les Helio P23 et P30 promettent des performances élevées pour des puces de leur gamme.

Le processeur fait partie des composants les plus importants d’un smartphone. Il est donc normal que lorsqu’un nouveau modèle sort, tous les médias du monde entier en parlent. Pour l’heure, Qualcomm est la référence dans le domaine, mais d’autres fondeurs tels que MediaTek y possèdent aussi leur place. Et puisqu’on parle de la société taïwanaise, sachez qu’elle vient de lever le voile sur deux processeurs conçus spécialement pour les smartphones de milieu de gamme premium.

Caractéristiques techniques des Mediatek Helio P23 et P30

Côté technique, les Mediatek Helio P23 et P30 possèdent des caractéristiques plus ou moins semblables. Ils sont tous par exemple gravés en 16 nm et possèdent huit cœurs, dont quatre Cortex A-53 cadencés à 2,3 GHz et quatre autres Cortex A-53 cadencés à 1,65 GHz. Côté connectivité internet, ils sont compatibles 4G avec un débit de 300 Mb/s en download et de 150 Mb/s en upload. Par contre, le Helio P30 prend seulement en charge une RAM LPDDR4X, alors que le Helio P23 supporte les RAM LPDDR3 et LPDDR4X. Pour la photo, le P23 supporte un seul capteur d’une résolution jusqu’à 24 MP ou un double capteur de 13 + 13 MP, tandis que le P30 est capable de gérer un seul capteur de 25 MP ou un double de 16 + 16 MP. Bref, le Mediatek Helio P30 est plus puissant que son frère. Cette suprématie est aussi remarquée au niveau du codage vidéo puisque le dernier n’est pas compatible HEVC, ce qui n’est pas le cas du premier.

