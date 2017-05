Deux Apple Store ont été braqués en un temps record aux États-Unis

Deux Apple Store de San Diego, en Californie, ont été braqués en moins d’une heure. Cela est intervenu quelques jours seulement après le cambriolage d’un autre Apple Store à Corte Madera, toujours dans l’État de Californie.

Les Apple Store seraient-ils devenus des cibles de prédilections pour les cambrioleurs ? La question vaut d’être posée. Il faut dire que ce ne sont pas des boutiques comme les autres. La police estime d’ailleurs que lors des deux braquages qui ont eu lieu à San Diego, la valeur des butins est comprise entre 10.000 et 20.000 dollars. Toutefois, il semblerait que les délinquants ne pourraient pas tirer grand-chose des produits qu’ils ont raflés. En effet, il est possible pour Apple de désactiver à distance les iPhone et autres appareils disponibles dans les Apple Store. De ce fait, ces produits ne seraient plus utilisables.

Les Apple Store de San Diego impuissants face à des délinquants très organisés

La police et les témoins affirment que les trois braqueurs des Apple Store de San Diego sont des jeunes dans la vingtaine. Mais au vu du déroulement des faits, on peut dire que malgré leur jeune âge, ils formaient une équipe bien organisée. En moins d’une heure, ils ont raflé des Mac et des iPhone dans un Apple Store à l’intérieur d’un centre commercial à 11 heures du matin, puis ils s’en sont pris rapidement à un deuxième qui se trouve à 30 minutes de là, avant de prendre la fuite dans une voiture qui les attendait. Cet événement laisse penser à une rafle « mûrement » préparée, d’autant que les voleurs savaient pertinemment que les boutiques pommées se trouvaient dans des endroits très peu sécurisés. Pour l’heure, Apple ne s’est pas exprimé sur cette succession d’attaques contre ses boutiques. La police de San Diego, de son côté, mène son enquête pour tenter de comprendre comment les trois jeunes hommes ont fait la reconnaissance des lieux, qui auraient pu les aider…

