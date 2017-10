Despacito est l’hymne national de la Bulgarie d’après Siri

Siri a commis une erreur qui amuse beaucoup les internautes. En effet, d’après l’assistant virtuel de la firme de Cupertino, Despacito est l’hymne national de la Bulgarie.

Siri trouve de plus en plus sa place sur le marché grâce à sa dernière version installée sur les dernières générations de terminaux Apple. Il faut dire que l’application est même au point de devenir l’assistant virtuel le plus utilisé dans le monde. Mais bien qu’il jouisse d’un tel exploit, Siri n’est pas exempt de bug. Et c’est ce qui vient de se passer. En effet, à la question « quel est l’hymne national de la Bulgarie ? » l’application répond « Despacito », soit la très célèbre chanson de Luis Fonsi, alors qu’en réalité l’hymne national de ce pays d’Europe du Sud-Est se nomme « Mila Rodino ».

Despacito en hymne ? Un bug ou une plaisanterie d’un ingénieur d’Apple

Si certains parlent d’un bug qui affecte Siri, d’autres avancent que cette nouvelle gaffe de l’application serait liée à une erreur dans son moteur, c’est-à-dire au niveau des informations qui lui sont fournies. Pour le moment, Apple n’a pas encore réagi face à cette mauvaise expérience, mais elle devrait s’y exprimer dans les jours qui viennent. Quoi qu’il en soit, cela nous rappelle qu’on ne doit pas nous fier complètement aux assistants virtuels. Malgré cela, il faut dire que les sociétés éditrices de logiciels font actuellement de leur mieux pour proposer des solutions efficaces reposant sur des algorithmes puissants. Mais l’exploit total est loin d’être achevé dans la mesure où la création d’un assistant virtuel réellement efficace nécessite encore des expériences et des efforts majeurs.

