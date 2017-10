Des scientifiques cherchent à repérer des séismes grâce à la fibre optique

Pour détecter les activités sismiques, des chercheurs de l’université de Stanford ont mis au point un nouveau procédé qui devrait permettre de surveiller les tremblements de terre de manière peu coûteuse. La technique s’appuie sur l’utilisation de câbles fibre optique pour la collecte des données.

Les tremblements de terre tuent chaque année des milliers de personnes à travers le monde. Malheureusement, ce type de catastrophe est inévitable et nos connaissances actuelles ne nous permettent pas toujours d’éviter leurs conséquences. En tout cas, pour nous permettre de vivre en sécurité, les chercheurs ne cessent de travailler sur la mise en place de moyens de plus en plus sophistiqués pour les prédire. C’est notamment le cas de Biondo Biondi, professeur de géophysique à l’Université de Stanford. En effet, cet expert et ses élèves ont réussi à créer une nouvelle technique permettant de détecter les activités sismiques en s’appuyant sur des données émises par les câbles fibre optique.

Fibre optique : un moyen de détection des tremblements de terre peu coûteux

Pour l’heure, cette nouvelle technique est en phase de développement. Des tests ont déjà été menés au sein du campus de l’Université de Stanford sur un réseau de 5 km de câbles fibre optique. L’équipe prévoit aussi d’effectuer des essais à plus grande échelle sur la baie de San Francisco. En tout cas, selon Biondo Biondi, cette nouvelle méthode de détection des activités sismiques ne coûte rien par rapport aux techniques utilisées actuellement. « Chaque mètre de fibre optique sur notre réseau agit comme un capteur et coûte moins d’un dollar à l’installation. Vous n’arriverez jamais à mettre en oeuvre un tel réseau de capteurs avec des sismographes traditionnels […] » précise-t-il.

