Des applis pour chiner chic !

« Économie circulaire », « marché de l’occasion », « économie de seconde main », autant de concepts qui ont le vent en poupe et qui ont tous le même but, un développement économique qui ne se base pas sur les destructions des ressources. L’idée est d’allonger la durée d’usage d’un produit. L’écologie prend une place de plus en plus importante et ce genre de pratiques est en pleine expansion. Si les brocantes et la revente de produits ont toujours existé, la volonté d’afficher un esprit écologique et les nouvelles technologies ont donné un nouveau coup de fouet aux marchés de « deuxième vie » de marchandises. Mais deuxième vie ne signifie pas forcément hors d’usage et hors du coup, alors on vous présente trois applis pour trouver des objets d’occasion chics et tendances, de vrais bons plans !

Petit Bateau

La fameuse marque française Petit Bateau, spécialiste de la marinière, a lancé en mars une appli qui permet d’organiser la revente entre particuliers de pièces de la marque. L’appli qui s’appelle « Faites passer les Petit bateau » a été mise en place par leur équipe digitale pour permettre à la marque quasi centenaire de ne pas rater le virage 2.0 de l’économie circulaire. De plus, cette appli permet de souder et conforter une communauté autour des produits de la marque. Les prix y sont abordables et dépassent rarement une trentaine d’euros.

Chrono24

Les belles montres font et feront toujours rêver, pourtant leurs prix sont souvent un obstacle majeur. Afin de convaincre les indécis, le site Chrono24 propose à des particuliers de revendre et d’acheter des montres de marques renommées à prix cassés via sa plateforme en ligne ou son application. Avoir au poignet une montre de marque suisse devient dès lors possible et accessible. La gamme de produits est vaste et chacun devrait pouvoir y trouver son bonheur.

Swouitch

Vous aurez certainement compris la « franchouillardisation » du verbe anglais switch qui signifie échanger. Le principe est simple, on met à disposition des objets puis on cherche d’autres pièces que l’on voudrait échanger avec les siens. Swouitch fonctionne de la même façon que Tinder, pour qu’un échange puisse avoir lieu, il faut que deux propriétaires d’objets aient liké celui de l’autre. Cela garantit un échange équitable puisque les deux propriétaires considèrent que les deux objets possèdent la même valeur. Il est ainsi possible de trouver des produits de qualité.

Ces applis offrent donc l’occasion de redonner une seconde vie à des objets. C’est un petit geste pour la planète mais c’est aussi l’occasion de trouver des produits tendances à prix réduits, tout le monde y gagne !