Des applications pour smartphones vous aident à lutter contre la dépression

D’après une récente étude menée par quatre célèbres instituts, les applications mobiles peuvent être des moyens efficaces pour lutter contre les premiers symptômes de dépression.

La dépression est un fléau qui touche de nombreuses personnes. Ce problème mental affecte de façon négative la manière dont on pense et agit. Il bouleverse aussi nos sentiments. C’est ce qui a notamment poussé Google à mettre en ligne récemment un questionnaire dont le but est de permettre à tous ceux qui y participent de savoir s’ils sont dépressifs ou non. Autant dire que les entreprises technologiques s’y intéressent de plus en plus, d’autant que l’utilisation des appareils électroniques de nouvelle génération fait partie des causes de cette souffrance morale. Si la firme de Mountain View se contente d’identifier l’état d’une personne par le biais de cet outil, des chercheurs issus du National Institute of Complementary Medicine (NICM), de la Harvard Medical School, de l’Université de Manchester et du Black Dog Institute d’Australie sont allés encore plus loin. En effet, ils ont réussi à prouver que les applications mobiles peuvent être utilisées pour lutter contre la dépression.

Des expériences effectuées sur 22 applications

Pour arriver à leur conclusion, les chercheurs ont mené 18 expériences, lesquelles ont été réalisées sur 22 applications de traitement de la santé mentale. Les 3400 individus qui ont participé au projet étaient victimes de troubles tels que l’insomnie, l’anxiété, les troubles bipolaires, la dépression modérée ou la dépression grave. Ils avaient entre 18 et 59 ans. Pour cela, ils pouvaient utiliser leurs smartphones pour surveiller, comprendre et gérer leur propre santé mentale. Et les résultats ont été spectaculaires dans la mesure où ces gestes leur ont permis d’améliorer leur humeur et de lutter contre les premiers symptômes de la dépression. En tout cas, il est trop tôt pour affirmer que ce traitement par des applications est réellement efficace. Mais d’ici peu, il devrait permettre d’accéder à des traitements moins cher.

Votre avis sur ce sujet nous intéresse. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.