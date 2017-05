Des AirPods en cadeau pour l’achat d’un iPhone 8 ?

Les AirPods, ces écouteurs sans fil, pourraient être fournis gratuitement à l’achat du prochain iPhone 8. Apple voudrait par ce geste marquer les esprits à l’occasion du dixième anniversaire de l’iPhone.

L’innovation à tout prix. Voilà le leitmotiv de la marque à la pomme ; et la conception des AirPods s’inscrit très bien à ce « va-t-en-guerre technologique ». Certains chroniqueurs et blogueurs affirment néanmoins, en faisant allusion à la sortie pour le moins tardive de l’iPhone 8, qu’Apple traîne des pieds par rapport à la plupart de ses concurrents directs, en particulier Samsung, qui a lancé en avril dernier son flagship. Cela dit, ce n’est pas la première fois que la marque de Cupertino prend du retard par rapport à la concurrence. Prendre tout son temps pour offrir quelque chose de meilleur que la génération précédente, c’est dans l’ADN d’Apple. De toute façon, la Pomme prend justement l’exemple sur Samsung. Ce dernier a préféré ne pas lancer le Galaxy S8 au Mobile World Congress afin de procéder à une batterie de tests complète.

AirPods couplés avec un iPhone 8 : ténor de l’audio



L’amélioration de la partie audio ne date pas d’hier chez Apple. Déjà avec l’iPhone 7, on observait des performances audio particulièrement satisfaisantes, avec notamment une augmentation sensible de la puissance et de la dynamique. Mais la marque à la pomme veut la perfection et travaillerait, d’après différentes sources, sur le volume de crête. Le but ? Obtenir un meilleur combiné haut-parleur. Contrairement à ce qui se dit sur Internet, les AirPods fournis seraient bien plus qu’un cadeau surprise. Si ces rumeurs sont confirmées, on aurait le smartphone le plus performant en audio, et peut-être aussi équipé des meilleurs accessoires audio.

Que pensez-vous des performances audio de l’iPhone 7, et qu’attendez-vous de l’iPhone 8 ?