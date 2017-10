Derniers jours pour acheter le Sony Xperia XZ Premium à moins de 30 euros !

Si vous avez besoin d’un smartphone performant à petit prix, c’est le dernier jour pour profiter de l’offre d’Orange sur le Sony Xperia XZ Premium !

Le Sony Xperia XZ Premium présente un design particulier et des performances haut de gamme. L’appareil est muni d’une dalle tactile de 5.5 pouces, accompagné d’une définition de 3840 x 2160 pixels, ce qui vous permet d’avoir une excellente qualité de navigation sur la toile et pour consulter vos mails. Sous le capot, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 835, octa-core et boosté par une mémoire vive de 4 Go. Donc pas de souci de navigation ni de fluidité pendant que vous utilisez vos applications. Pour ce qui est de l’autonomie, le smartphone est doté d’une batterie Li-Ion de 3230 mAh, ce qui procure à l’appareil une autonomie d’une journée complète !

Si vous aimez prendre des photos, l’appareil est fourni avec un capteur principal de 19 mégapixels et une caméra frontale de 13 mégapixels. Ce qui vous permet de prendre de très beaux clichés, de tous vos souvenirs favoris ! Pour fini, le Sony Xperia XZ Premium est muni d’une mémoire interne de 64 Go qu’il est possible d’étendre jusqu’à 256 Go, plus de problème de stockage avec ce smartphone.

Le Sony Xperia XZ Premium est au meilleur prix chez Orange

Si vous êtes séduit par le Sony Xperia XZ Premium, il ne vous reste plus que deux jours pour profiter de la promotion d’Orange. L’opérateur propose le smartphone au prix de 29.90 euros avec un forfait Play 40 Go Orange. Ce forfait est proposé au prix de 46.99 euros par mois avec un engagement de 24 mois. Cette vente flash se termine dans 2 jours, donc c’est le moment d’en profiter. Si vous êtes intéressez par l’offre c’est par ici :

