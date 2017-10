Dernier jour pour profiter du forfait RED 5 Go au lieu de 1 Go à 10 euros par mois

Votre forfait ne correspond plus à vos besoins ? Vous recherchez un abonnement à 10 euros avec tout ce qu’il faut pour joindre vos proches et surfer sur Internet ? Cette offre RED propose 5 Go au lieu de 1 Go pour seulement 10 euros par mois et elle ne sera plus valable demain.

Besoin d’un forfait complet à petit prix ? C’est le moment où jamais de vous jeter sur cette offre sans engagement de RED à 10 euros par mois et sans condition de durée. SMS, MMS, data, tout y est !

RED : pas 1 Go mais 5 Go pour le même prix !

Le très haut débit ça vous branche ? Vous allez pouvoir vous faire plaisir avec cet abonnement puisque ce forfait comporte une enveloppe data de 5 Go. C’est 5 fois plus qu’avant et le prix ne change pas, ce sera toujours 10 euros par mois.

Vous aurez aussi le droit à 3 Go par mois mois depuis l’Union européenne et les DOM.

Communiquez sans compter et pas qu’en France métropolitaine

Les appels sont illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM. Les SMS/MMS sont également illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM.

SFR Presse à bord

Grâce à ce forfait RED by SFR, vous pourrez accéder au service SFR Presse. Vous retrouverez l’Express, Libération ou encore Studio Ciné Live. Une chose est sûre, vous ne vous ennuierez pas !

On vous rappelle que cette offre prend fin aujourd’hui donc n’attendez-plus, sautez sur cette occasion d’avoir un forfait très intéressant à moindre coût.

> Offre de RED by SFR

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Vous avez des questions ? Exprimez-vous dans les commentaires, nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.